Take-Two Interactive licenzierà circa 580 dipendenti

Take-Two Interactive sta per dare seguito a un piano di riduzione di costi che porterà al licenziamento di circa 580 dipendenti, pari al 5% del personale totale impiegato dal publisher statunitense. I dettagli del piano sono stati depositati presso la Security and Exchange Commission, dunque l’ente federale USA che vigila sulle aziende quotate in borsa e sulle loro operazioni.

Qui leggiamo che Take-Two Interactive punta a ridurre i costi non soltanto attraverso il licenziamento del personale, ma anche tramite la cancellazione di vari progetti. Tale operazione porterà, nelle intenzioni del management, a un’ottimizzazione dei margini di profitto attraverso la razionalizzazione delle risorse disponibili. Il piano punta a generare un risparmio annuale pari a 165 milioni di dollari.

Ricordiamo che se da un lato Take-Two taglia costi e posti di lavoro, dall’altro ha appena finalizzato l’acquisizione di Gearbox Entertainment.