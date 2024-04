Nintendo Indie World, ecco il recap

Nintendo Indie World, l’ultima kermesse tenutasi oggi che racconta del mondo indie e di alcune produzioni, ha annunciato un nuovo generoso numero di videogiochi, in arrivo quest’anno quest’anno anche su altre piattaforme di gioco.









Tra i vari annunci, la presentazione ha rivelato che SteamWorld Heist II, il nuovo capitolo dell’apprezzata serie SteamWorld di Thunderful, sbarcherà su Nintendo Switch l’8 agosto. Questo nuovo sparatutto tattico a turni vedrà i giocatori esplorare il Mar Grande al comando di una sgangherata ciurma di Steambot, per respingere una misteriosa minaccia che tiene in scacco il mondo.

Poi è stato mostrato Little Kitty, Big City, un’avventura in cui i giocatori impersonano un gattino curioso che deve trovare un modo per tornare a casa, in arrivo su Nintendo Switch il 9 maggio. Dopodiché,Tartarughe Ninja: Il destino di Splinter, un’avventura roguelike in cui le temerarie Tartarughe Ninja attraversano portali in grado di alterare la realtà per salvare il loro maestro rapito, in arrivo a luglio; Sticky Business, un gestionale che permette ai giocatori di creare e vendere i propri adesivi, in arrivo quest’oggi insieme a Plan With Me; Cat Quest III, un nuovo capitolo di questa della serie di RPG d’azione, che invita i giocatori a salpare per i Gattraibi alla ricerca di bottini leggendari, in arrivo l’8 agosto; ed Europa, un videogioco action tridimensionale in cui i giocatori esploreranno le rovine di un’utopia decaduta e scopriranno la storia dell’ultimo umano in vita, in arrivo nel 2024.