Lorelei and the Laser Eyes in uscita su PC e Switch a maggio

Presentato due anni fa e poi scomparso dai radar, Lorelei and the Laser Eyes si è rifatto vivo con l’annuncio della sua data di uscita.









Il nuovo videogioco degli autori di Sayonara Wild Hearts ci mette nei panni di una donna convocata da un uomo eccentrico per partecipare a un progetto in un vecchio hotel sperduto nell’Europa centrale. La misteriosa protagonista si troverà a partecipare in un gioco di illusioni, sempre più pericoloso e surreale, dove risolvendo una moltitudine di enigmi dovrà decifrare il mistero dell’hotel.

Lorelei and the Laser Eyes sarà disponibile su PC e Nintendo Switch dal 16 maggio.