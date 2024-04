F1 24: pubblicato il primo trailer di gameplay

EA Sports e Codemasters hanno pubblicato il primo trailer di gameplay di F1 24, così da presentare alcune delle novità introdotte quest’anno.









Gli sviluppatori hanno presentato il nuovo Dynamic Handling, che a loro avviso ridefinisce la sensazione che rimanda l’auto per riprodurre prestazioni realistiche e prevedibili su ruote e controller. La cinematica delle sospensioni completamente nuova, il modello aggiornato degli pneumatici, la simulazione aerodinamica avanzata e le nuove opzioni di configurazione del motore e dell’auto migliorano l’esperienza di guida. La curva, la resistenza al rotolamento, la pressione dei freni, la temperatura ambiente della pista e le condizioni variabili consentono ai piloti di ricevere un feedback immediato per massimizzare le prestazioni in pista. Sono inoltre stati aggiornati alcuni circuiti, tra cui Silverstone, Spa-Francorchamps, Lusail e Jeddah.

“Il nuovo modello handling, basato su EA SPORTS Dynamic Handling, consentirà ai giocatori di ottenere le massime prestazioni dalla propria auto, una fisica autentica che darà loro la sicurezza di gareggiare ruota a ruota con i propri avversari“, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. “La nostra più grande innovazione nella Carriera dal 2016 offre più di quello che i nostri giocatori desiderano, con una maggiore varietà di contenuti lontano dalla pista. Oltre alle innovazioni nell’handling e nella Carriera, i circuiti aggiornati, il nuovo audio e il broadcast rinnovato danno ai giocatori la sensazione di essere più vicini alla griglia di partenza“.

Per quanto riguarda la modalità Carriera, sarà possibile partire dalla F2, creare un personaggio ex novo, oppure vestire i panni di un’icona leggendaria. Torna anche la Carriera a due giocatori, così da unire le forze o gareggiare con un’altra persona in carne e ossa.

F1 24 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 31 maggio.