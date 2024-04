Larian Studios lavora a due nuovi videogiochi

In procinto di pubblicare un nuovo aggiornamento per Baldur’s Gate 3, Larian Studios ha fatto sapere di essere al lavoro su due nuovi videogiochi.

Tramite un post pubblicato su Steam, lo studio belga ha fornito qualche primo dettaglio sul suo futuro. Viene ribadito che i lavori su Baldur’s Gate 3 sono ufficialmente conclusi: fatto salvo per le varie patch che continueranno a essere pubblicate, il videogioco di ruolo non riceverà ulteriori contenuti aggiuntivi sotto forma di nuove storie o personaggi. Inoltre, tra i progetti futuri di Larian non c’è un eventuale Baldur’s Gate 3, bensì due nuovi videogiochi che si basano su delle IP originali.

Lo studio dichiara che è ancora troppo presto per svelare i dettagli relativi a questi due videogiochi, ma fa sapere che gli sviluppatori puntano a creare nuove esperienze immersive da plasmare con le scelte dei giocatori.