7 Days to Die lascia l'Accesso Anticipato dopo oltre 11 anni

Sono trascorsi più di undici anni dall’uscita di 7 Days to Die nel programma di Accesso Anticipato di Steam, ma ora gli sviluppatori sono pronti a lanciare la versione 1.0 del sandbox survival in salsa zombie.









Gli sviluppatori di The Fun Pimps dichiarano che i lavori di ottimizzazione sono quasi conclusi, per questo il gioco lascerà l’Accesso Anticipato di Steam nel corso del prossimo mese di giugno. La data di lancio definitiva non è ancora stata annunciata.

Da notare che il team lancerà la versione 1.0, tuttavia diverse feature promesse prima e durante il lunghissimo periodo di sviluppo non saranno disponibili a giugno. Tra queste le varie caratteristiche aggiuntive promesse come stretch goal della campagna di crowdfunding su Kickstarter, che invece verranno diffuse come aggiornamenti post-lancio, o la tanto attesa modalità storia, per cui bisognerà attendere addirittura la fine del 2025.

Viene da sé che molti giocatori si stanno lamentando sui forum di Steam dal momento che sembra che il gioco stia per lasciare solo formalmente l’Accesso Anticipato, giacché molte feature continueranno a essere assenti. A tal proposito, gli sviluppatori hanno diffuso una roadmap.

Un altro aspetto di questa vicenda che non sta andando troppo a genio alla community riguarda le versioni console di 7 Days to Die. Il gioco verrà pubblicato in versione definitiva su PS5 e Xbox Series X|S a luglio, tuttavia chi già possiede il gioco su PS4 e Xbox One dovrà acquistare nuovamente la 1.0. Gli sviluppatori spiegano che questa decisione è stata presa a causa di “differenze tecniche significative” tra le console della vecchia generazione e quella corrente: ciò non ha permesso al team di aggiornare le vecchie versioni console, tuttavia The Fun Pimps sta lavorando con Microsoft e Sony per riuscire a offrire uno sconto ai possessori del gioco in formato digitale.