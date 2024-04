Reus 2 ha una data d'uscita

In occasione delle celebrazioni per la giornata della Terra, il team francese Firesquid ha rivelato che Reus 2, il suo action adventure, verrà pubblicato il prossimo 28 maggio solo per PC (distribuito su Steam).

Reus 2 – Reveal Trailer (youtube.com)

In Reus 2, i giocatori controllano gigantesche creature divine con i loro biomi unici associati (taiga, foresta pluviale, oceano, ecc), modellando pianeti e stabilendo aspirazioni umane al seguendo il proprio ritmo. Man mano che l’umanità evolve, i giocatori decideranno se sostenere le loro aspirazioni o creare sfide Se non sono soddisfatti del risultato, possono sempre iniziare una nuova umanità.