No Rest for the Wicked: disponibile il nuovo aggiornamento

No Rest for the Wicked, sviluppato da Moon Studios e pubblicato da Private Division, è arrivato da pochi giorni su Steam in Accesso Anticipato. La produzione, in tal senso, è stata sin da subito supportata con due patch immediatamente lo sbarco sulla piattaforma di Valve. Ecco le migliorie apportate dallo studio di Ori and the Will of the Wisps, recensito dal nostro Alteridan, direttamente dal profilo X del team.

X (twitter.com)

“No Rest for the Wicked è un titolo ampio, che include una grande varietà di sistemi, funzionalità e narrazioni. Al lancio dell’accesso anticipato, nel 2024, si trova ancora in fase di sviluppo. Essendo il gioco più ambizioso pubblicato finora dal nostro studio, avremo bisogno di feedback per perfezionare e integrare al meglio tutti i sistemi e le funzionalità di Wicked”, ha dichiarato il team di sviluppo.