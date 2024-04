Blizzard cancella l'edizione 2024 della BlizzCon

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che l’edizione 2024 della BlizzCon è stata cancellata.

“Questa decisione non è stata presa a cuor leggero, poiché la BlizzCon è un evento molto speciale per tutti noi e sappiamo che molti di voi la attendono con ansia,” si legge nel comunicato stampa. “Stiamo affrontando quest’anno in modo diverso e abbiamo già esplorato diverse tipologie di eventi in passato, tuttavia ti assicuriamo che non vediamo l’ora di riproporre la BlizzCon in futuro.”

Ciò non significa che non verranno svelate novità sui videogiochi targati Blizzard, anzi, nel corso dell’anno la società di Irvine parteciperà a varie manifestazioni, tra cui la prossima Gamescom. Inoltre, per celebrare il 30° anniversario della serie di Warcraft, Blizzard organizzerà vari eventi più piccoli in giro per il mondo che “andranno ad aggiungersi ai festeggiamenti che si terranno all’interno dei giochi della saga per tutto il 2024“.

Infine, Blizzard ha assicurato che la BlizzCon tornerà in futuro.