Manor Lords è al primo posto su Steam

Manor Lords, in uscita quest’oggi in Accesso Anticipato su PC e Xbox Series X|S su Xbox Game Pass PC, è il nuovo strategico sviluppato da Slavic Magic e da Hooded Studios. Il titolo, al momento, è primo nella classifica globale di Steam, svettando peraltro su videogiochi del calibro di Baldur’s Gate 3.









Ispirato dall’arte e dall’architettura della Franconia del tardo 14° secolo, Manor Lords dà la priorità all’accuratezza storica dove possibile, sfruttandola come base per le meccaniche di gioco e la grafica. I classici stereotipi medievali vengono messi da parte per fare spazio all’accuratezza storica, in modo da presentare un mondo più autentico, variegato e credibile.