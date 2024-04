S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl, sviluppato e pubblicato da GSC Game World, si mostra in un nuovo trailer denominato “Not a paradise”. La produzione, in uscita il prossimo 5 settembre 2024 su PC e Xbox, conferma nel video anche il doppiaggio in ucraino, essenziale per il team anche in riferimento al conflitto in corso con la Russia; non appena sarà disponibile la versione in inglese ve la segnaleremo in una news dedicata.









La Zona di esclusione di Chornobyl – mostrata con larghe sequenze nel trailer – è cambiata drasticamente dopo che la seconda esplosione nel 2006. Violenti mutanti, anomalie letali e fazioni in guerra hanno reso la Zona un luogo assai duro in cui sopravvivere. Nonostante il pericolo, i preziosissimi manufatti disseminati in quest’area hanno richiamato persone chiamate “stalker”, che si sono introdotte a proprio rischio nella Zona sperando di fare fortuna o addirittura di trovare la Verità nascosta nel Cuore di Chornobyl.