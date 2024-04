Fatal Fury: City of the Wolves, il trailer di Marco Rodrigues

In occasione dell’EVO Japan che si è tenuto lo scorso weekend, SNK ha pubblicato un nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves dedicato a Marco Rodrigues.









L’esperto di karate torna in questo nuovo Garou come personaggio giocabile, portando con sé le varie tecniche apprese in passato. Marco è in grado di sferrare pugni in rapida successione per infliggere danni ingenti agli avversari, per poi lanciarli in aria con calci e ginocchiate. Marco Rodrigues sarà doppiato da Earl Baylon in lingua inglese, mentre Kenichirou Matsuda si occuperà del doppiaggio giapponese.

Fatal Fury: City of the Wolves verrà pubblicato nel 2025 su piattaforme non ancora annunciate.