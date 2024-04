Street Fighter 6: Akuma si unisce al roster

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, accoglierà il prossimo 22 maggio 2024 Akuma, il demone furioso. Akuma entra subito in azione in tutte e tre le modalità di gioco del titolo, tra cui World Tour, dove è possibile conoscere la sua storia, Battle Hub, in cui si può utilizzare le sue mosse con il proprio avatar, ed è disponibile la classica esperienza Fighting Ground. Scopri anche il suo stile Outfit 2, ispirato al suo look di debutto in Super Street Fighter: II Turbo.









Qua la recensione a cura del nostro Dan Hero.

Insieme ad Akuma arrivano anche tre nuovi aggiornamenti significativi:

Il giocatore combatterà vestendo l’Outfit 3 sarà disponibile per tutti i personaggi dell’Anno 1, inclusi Rashid, A.K.I., Ed e Akuma. I possessori dell’Ultimate Pass dell’Anno 1 li riceveranno automaticamente.

Gli attesissimi aggiornamenti del bilanciamento delle battaglie sono in arrivo nel gioco.

È stato svelato il nuovo stage di Street Fighter 6, Enma’s Hollow, dove Akuma risiede per continuare il suo infernale allenamento.