Humanity in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S

Humanity, sviluppato da The ItD e pubblicato da Enhance, arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S e nel catalogo di Xbox Game Pass. La produzione, recensita in passato dal nostro Clod, è un racconto ispiratissimo che mette il giocatore nei panni di un cane, tra scorci tutti da scoprire ed enigmi da risolvere, spingendo l’umanità verso la salvezza.









L’obiettivo è comandare immense folle in marcia, facendole saltare, girare, spingere oggetti, fluttuare, sparare e arrampicarsi per raggiungere la salvezza attraverso oltre 90 scene in modalità narrativa. Ricordiamo, inoltre, che il titolo è disponibile su PC (Steam) e PlayStation.