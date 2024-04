Annunciato Sulfur, ecco il trailer

In occasione della kermesse ID@Xbox, è stato mostrato e annunciato Sulfur, uno sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo à la Borderlands. Il titolo, in tal senso, si mostra con una grafica particolareggiata che mette in mostra le sue caratteristiche più curiose. Il titolo getterà il giocatore tra le grinfie di un mondo brutale, dominato dalla malvagità e dalla cattiveria. Ricordiamo, inoltre, che è disponibile la demo su PC (Steam).









Il giocatore dovrà pianificare in anticipo le azioni per superare in astuzia i nemici e progredire in un mondo di creature oscure e malvagità astuta, utilizzando armi diverse in combattimenti brutali. Si potranno realizzare costruzioni creative con armi, equipaggiamento, strumenti e incantesimi per aiutarti nella sua ricerca, affrontando i rischi con audacia o pianifica attentamente le strategie.