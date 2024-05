Funko Fusion: annunciata la data di uscita

10:10 Games e Universal Products & Experiences, assieme a Skybound Games, hanno annunciato la data di uscita di Funko Fusion, l’action adventure con i Pop.









Funko Fusion è un’esperienza action adventure, single player e co-op online che celebra l’immenso roster degli universi narrativi di NBCUniversal e le irriverenti rivisitazioni dei personaggi che li abitano in versione Funko Pop. Nel videogioco, i giocatori potranno rivivere i loro film e serie tv preferite: dai film blockbuster come Jurassic World, Lo Squalo, Ritorno al Futuro, La Cosa, Shaun of the Dead e Chucky, alle serie TV come Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Masters of the Universe e tanti altri.

“La nostra visione in 10:10 Games è di creare un’incredibile videogioco co-op che unirà giocatori di tutto il mondo in un’esperienza unica, divertente, energetica e unica” dichiara Arthur Parsons, cofondatore e responsabile editoriale di 10:10 Games. “Realizzato da un team di talento, Funko Fusion è la quintessenziale celebrazione del fandom, in grado di unire IP amate tratte da film e serie tv con umorismo, meccaniche divertenti e azioni veloci e adrenaliniche. Crediamo che Funko Fusion sia l’esperienza che tutti i fan stavano aspettando e, personalmente, potrò finalmente utilizzare He-Man in un videogioco!”

Funko Fusion sarà disponibile dal 13 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.