KeokeN Interactive licenzia tutti i suoi dipendenti

Dopo aver esaurito tutte le opzioni, i fondatori di KeokeN Interactive sono stati costretti a licenziare tutti i loro dipendenti.

Tramite un messaggio diffuso via social nelle scorse ore, Koen e Paul Deetman hanno dichiarato che la loro visita all’ultima GDC si è rivelata infruttuosa. I due proprietari dello studio speravano di entrare in contatto con publisher e finanziatori al fine di rimanere in attività, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

È stato di conseguenza deciso di licenziare tutto lo staff, tuttavia i Deetman sperano di ricostruire lo studio un po’ alla volta a partire da una campagna di crowdfunding. KeokeN Interactive lancerà presto una campagna su Kickstarter per raccogliere il denaro necessario a sviluppare Deliver Us Home, sequel di Deliver Us the Moon e Deliver Us Mars, così da rimettere in piedi l’azienda e assumere nuovo personale.