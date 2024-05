Diablo IV: in arrivo Bottino Rinnovato, la quarta stagione

Sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, Diablo IV, in procinto di lasciare la Stagione dei Costrutti, si prepara alla quarta denominata “Bottino Rinnovato”, in arrivo il prossimo 14 maggio 2024. Nella Stagione 4: Bottino Rinnovato verranno introdotti importanti cambiamenti disponibili anche nel Regno Eterno (non solo nel Regno Stagionale). Questi cambiamenti riguardano soprattutto consistenti aggiornamenti agli oggetti e nuove esperienze per la Marea infernale, inoltre permetterà di unire le forze con i Lupi di Ferro per combattere contro i demoni degli Inferi.









Oggi, inoltre, è in programma un’altra diretta con il team di sviluppo, durante la quale il team di Diablo IV approfondirà cosa è emerso dal primo Reame Pubblico di Prova. Qua la nostra recensione a cura di Alessandro Alosi. Ricordiamo, inoltre, che Diablo IV è disponibile su Game Pass.