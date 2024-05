Great Houses of Calderia è disponibile, ecco il trailer di lancio

Great Houses of Calderia, sviluppato da Resistente Games e pubblicato da Firesquid, è disponibile su PC (Steam) nella sua versione finale dopo aver passato un periodo in Accesso Anticipato. La produzione, tematicamente vicina a opere come Crusader Kings, conduce i giocatori in un contesto di conquista rinascimentale nel mondo fittizio di Calderia, un luogo da conquistare attraverso i legami dinastici.









Great Houses of Calderia è un gioco di strategia feudale incentrato sulle storie e le dinamiche familiari. Il giocatore potrà immergersi in nuove meccaniche di gioco che sfruttano la miscela di RPG e strategia, facendogli prendere il comando di famiglia e della orche, orchestrando ogni loro mossa per navigare nei regni della diplomazia, degli intrighi clandestini e della guerra.