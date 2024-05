Helldivers 2: l'account PSN non sarà più obbligatorio su Steam

La democrazia è salva: Sony ha deciso di fare un passo indietro cancellando l’aggiornamento che avrebbe dovuto introdurre l’obbligatorietà del collegamento tra account PSN e Steam per continuare a giocare a Helldivers 2 su PC.

Tale update è stato annunciato lo scorso venerdì 3 maggio lasciando dietro di sé una scia di polemiche e malcontento tra gli utenti, i quali hanno iniziato a lasciare recensioni negative su Steam facendo crollare il punteggio del prodotto sulla piattaforma digitale. Durante il fine settimana, inoltre, la versione PC di Helldivers 2 è stata rimossa dalla vendita in oltre 170 tra paesi e territori in cui non sarebbe stato possibile creare un account PSN.

Ora la divisione PlayStation è intervenuta direttamente sui social per annunciare il dietrofront: “Fan di Helldivers, abbiamo ricevuto il vostro feedback sull’aggiornamento del collegamento dell’account di Helldivers 2. L’aggiornamento del 6 maggio, che avrebbe richiesto il collegamento degli account Steam e PlayStation Network per i nuovi giocatori e per quelli attuali a partire dal 30 maggio, non verrà pubblicato. Stiamo ancora imparando cosa è meglio per i giocatori su PC e il vostro feedback è prezioso. Grazie ancora per il vostro continuo supporto a Helldivers 2, vi terremo aggiornati sui piani futuri.”

Anche Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Game Studios, ha commentato la vicenda dichiarandosi colpito dalla forza della community, ringraziando al contempo Sony per aver mantenuto il collegamento all’account PSN opzionale: “Vogliamo stabilire un nuovo standard per i giochi live service e su come gli sviluppatori e la community possano supportarsi a vicenda per creare le migliori esperienze di gioco.”