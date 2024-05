Serum è in uscita in Early Access su Steam a fine mese

L’avventura di stampo survival Serum è in uscita su Steam in Early Access tra poco più di un paio di settimane, come annunciato tramite l’ultimo trailer diffuso sui canali di IGN.









In Serum impersoneremo un personaggio che si risveglia in un mondo contaminato da una misteriosa sostanza tossica, mentre sul suo braccio è innestato uno strano dispositivo. Ben presto il protagonista si rende contro che per prolungare la sua vita ha bisogno del Serum e toccherà a noi procurarcelo. Sarà necessario costruire un rifugio, creare marchingegni, maneggiare attrezzature adatte ai bisogni del protagonista, modificare armi per difenderci e tentare di raggiungere i luoghi dove la preziosa sostanza attende di essere raccolta.

Serum sarà disponibile su Steam dal 23 maggio. Il team di Game Island fa sapere che il gioco rimarrà in Early Access per circa un anno.