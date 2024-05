Nintendo rompe il silenzio sul successore di Switch

Dopo mesi, per non dire anni, di speculazioni e indiscrezioni spesso prive di fondamento, Nintendo ha finalmente rotto il silenzio circa la console che raccoglierà il testimone di Switch.

Attraverso un messaggio diffuso sui social, il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che l’annuncio ufficiale della nuova piattaforma avverrà entro la fine dell’anno fiscale in corso, il quale si concluderà il 31 marzo 2025. “Sono trascorsi più di nove anni da quando abbiamo annunciato l’esistenza di Nintendo Switch nel marzo 2015,” afferma Furukawa. “A giugno terremo un Nintendo Direct riguardante la gamma di software Nintendo Switch in uscita durante la seconda metà del 2024, ma vi invitiamo a tenere presente che non verrà fatta alcuna menzione del successore di Nintendo Switch durante quella presentazione.”

Nessuna notizia circa l’eventuale presentazione di questa nuova console, né sono stati diffusi ulteriori dettagli a riguardo.