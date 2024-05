Beat Saber non supporterà più Meta Quest 1

Gli sviluppatori di Beat Saber hanno annunciato che il gioco non supporterà più Meta Quest 1 a partire dal prossimo 2 novembre 2024.

Nelle FAQ presenti sul sito ufficiale leggiamo che il gioco rimarrà parzialmente giocabile sul visore di Oculus, tuttavia non verranno più pubblicati aggiornamenti e il servizio clienti per quella versione verranno interrotti definitivamente. Inoltre, il multiplayer non sarà più accessibile, mentre le classifiche globali verranno eliminate successivamente.

Viene precisato che le licenze di Beat Saber e di tutti i DLC rimarranno legate al proprio account e potranno essere trasferiti automaticamente sugli altri visori supportati, dunque Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, Rift, e Rift S.