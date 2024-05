Apex Legends: Disordine, al via la nuova stagione

Da qualche ora è stata lanciata la nuova stagione di Apex Legends intitolata Disordine, la quale porta con sé anche una nuova leggenda: Alter, la signora del caos.









Il nuovo pass battaglia include la skin leggendaria “Tocco dell’oblio” per il Volt e le nuove skin epiche per Alter, Wraith e Revenant. Saranno disponibili anche la skin leggendaria “Vuoto serpeggiante” per Seer e la skin leggendaria “Strega dell’oblio” per Catalyst. Per finire, c’è spazio per la skin reattiva “Impulso fasico” per il 30-30. Arrivano anche gli artefatti Apex, i nuovi oggetti cosmetici mitici equipaggiabili da tutte le leggende in qualsiasi modalità. È possibile personalizzare il tema di ogni variante, la fonte di energia e altro con i frammenti esotici, combinandoli a piacimento per lasciare il segno in battaglia.

Apex Legends: Disordine è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.