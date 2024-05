QuakeCon annunciato, ecco la data

La nuova edizione del QuakeCon, la kermessa dedicata al mondo di DOOM, Quake e alle produzioni del team id Software, è stata annunciata nella giornata di ieri. L’evento, in tal senso, si terrà dall’8 all’11 agosto 2024. Ecco il link per la vendita dei biglietti, con la location scelta per l’occasione a Grapevine, in Texas.

Nel corso degli anni passati, questo evento ha visto annunci e pubblicazioni del calibro di Quake e Quake II Remastered. La possibilità che possano esserci novità sulle IP dello studio di sviluppo statunitense sono certamente attese, considerando le scelte che il team ha nel suo incredibile storico. Magari, chissà, si vedrà addirittura un nuovo DOOM, dopo il successo di DOOM Eternal.