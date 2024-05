Annunciato Akimbot, un nuovo platform d'azione per PC e console

Plaion ed Evil Raptor hanno presentato Akimbot, un nuovo platform d’azione in arrivo quest’anno su PC e console.









Ambientato in un universo popolato solo da androidi, Akimbot ci metterà nei panni di Exe, un robot fuorilegge in compagnia di un aiutante inaspettato, Dataset. Dovremo farci strada tra eserciti di robot, controllare astronavi e plasmare il nostro destino in una missione per salvare l’universo dalla rovina imminente.

Exe e Dataset si ritrovano coinvolti in una battaglia contro Malware, un ex scienziato intenzionato a seminare il caos. Nel bel mezzo di una guerra intergalattica il loro compito è quello di scoprire la verità, ma nel mentre incontreranno una serie di compagni fuori di testa. La loro missione: diventare eroi e salvare la galassia dalla distruzione.

Akimbot sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2024.