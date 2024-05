Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, annunciato il nuovo film

Warner Bros., nella giornata odierna, ha annunciato un nuovo film dedicato a “Il Signore degli Anelli“, presentando The Hunt for Gollum, che racconterà le vicende oscure del personaggio corrotto e incantato dall’Anello del Potere creato da Sauron. Ricordiamo, inoltre, che è stato anche distribuito il videogioco dedicato alla creatura, pubblicato lo scorso anno su PlayStation, Xbox e PC (Steam).

The new ‘Lord of the Rings’ film is titled ‘THE HUNT FOR GOLLUM’

Andy Serkis will return as Gollum & also direct the film. pic.twitter.com/wR0siEhQzf

