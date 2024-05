Metaphor: ReFantazio, ecco la key art di Shigenori Soejima

Metaphor: ReFantazio, sviluppato da ATLUS e pubblicato da SEGA, si mostra nella giornata odierna con nuove immagini dedicate ai protagonisti principali dell’esperienza e al mondo proposto dallo studio nipponico, sospeso tra Persona e Shin Megami Tensei.

Metaphor: ReFantazio sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 su Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam). Inoltre, il team ha anche mostrato nuove immagine, pubblicate da noi poco più in basso. Il trono giace vacante dopo l’assassinio del re. In mancanza di eredi, il volere del defunto sovrano decreta che il prossimo monarca sarà eletto dal popolo, dando così inizio a una lotta per il trono.