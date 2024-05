MultiVersus, Joker si mostra in un trailer

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di MultiVersus che svela Joker come nuovo personaggio giocabile che si unisce al nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play. Con la voce di Mark Hamill, che ha già prestato la voce al celebre supercriminale DC nella serie di videogiochi Batman: Arkham e in Batman: la Seria Animata, Joker sarà disponibile all’uscita di MultiVersus prevista il 28 maggio.









Il titolo presenta un roster ancora più ampio di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros. Discovery, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam e Joker, nonché Shaggy e Velma e tanti altri.