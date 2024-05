Helldivers 2: fu Sony a rimuovere il gioco dalla vendita su Steam

Durante i giorni caldi della protesta contro Sony contro l’obbligatorietà dell’account PSN per giocare a Helldivers 2 su PC, il videogioco di Arrowhead venne rimosso dalla vendita su Steam in oltre 170 paesi e territori. Dopo il dietrofront di Sony, però, il gioco è rimasto non disponibile in quei territori, mentre in molti si sono chiesti se sia stata Valve a rimuoverlo dalla vendita o se sia stata una decisione del publisher.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Eurogamer, la decisione non fu presa da Valve, dunque dai gestori di Steam, ma direttamente da Sony. Rispondendo alle domande di un cliente, Valve ha invitato l’utente ha rivolgersi direttamente alla società giapponese per qualsiasi domanda di chiarimento.

A questo punto viene da chiedersi se Helldivers 2 tornerà mai in vendita in quei paesi, soprattutto ora che non vi è più l’obbligo di collegare il proprio account di Steam a un account PSN.