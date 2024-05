Shin Megami Tensei V verrà rimosso dalla vendita

Attraverso un breve messaggio diffuso sul suo sito ufficiale, Atlus ha fatto sapere che la versione digitale di Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch verrà rimossa dalla vendita assieme a tutti DLC correlati. La rimozione è prevista il 13 giugno prossimo, un minuto prima dello scoccare della mezzanotte.

Si tratta di una decisione presa per far spazio a Shin Megami Tensei V: Vengeance, nuova versione aggiornata e arricchita che verrà pubblicata il prossimo 14 giugno non soltanto su Switch, ma anche su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Da quel giorno in avanti, infatti, Vengeance sarà l’unica versione di Shin Megami Tensei V in vendita sulle rispettive piattaforme digitali, dunque anche sull’eShop della console Nintendo.