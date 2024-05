Senua's Saga: Hellblade II, ecco un video sulla psicosi della protagonista

Ninja Theory ha pubblicato Senua’s Psychosis, un video che illustra l’approccio dello studio alla rappresentazione della salute mentale in Hellblade II (qui, invece, alcuni shot della splendida ambientazione islandese), comprese le esperienze della protagonista con la psicosi.









Questa caratteristica, che affonda le sue radici nelle neuroscienze e in esperienze realmente vissute, mette in evidenza come lo studio abbia unito le competenze di consulenti in materia di salute mentale, players reali, una collaborazione ultradecennale con il professor Paul Fletcher e Cambridge Neuroscience e ricerche approfondite per poter contribuire alla progettazione e alla storia del gioco. Proprio come nel precedente capitolo, questa specifica sarà inclusa nel gioco e sarà disponibile nel suo menu principale.