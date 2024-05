Senua's Saga: Hellblade II: Ninja Theory mostra l'ambientazione islandese

Senua’s Saga: Hellblade II, sviluppato da Ninja Theory e pubblicato da Xbox Game Studios, sbarcherà a breve su Xbox Series X|S, Xbox Game Pass e su PC il prossimo 21 maggio 2024. Il team, inoltre, ha mostrato un video esemplificativo sulla psicosi della protagonista, come abbiamo dettagliato in questa news e nel nostro articolo di qualche mese fa.

The beautiful and brutal diversity of Iceland in Senua's Saga: Hellblade II, all recreated from real locations. pic.twitter.com/rpUDg1m7Jc

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 12, 2024