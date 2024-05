Metroidvania Mania: disponibile il bundle di Humble Dumble

Ormai genere assolutamente apprezzato, Humble Dumble rende disponibile un bundle inedito, denominato “Metroidvania Mania“, con alcune delle proposte più interessanti del genere (recensite anche da noi) disponibile a questo link. Inoltre, è possibile spendere qualcosina in più per sostenere l’associazione The Global Foobanking Network.









Ecco il messaggio del bundle: “In 9 Years of Shadows, acclamato dalla critica, esplorerai un mondo stupefacente, realizzato a mano e privato di ogni colore, mentre sfrutterai poteri incredibili e ti godrai una colonna sonora stellare. Perdi te stesso nel vasto mondo alieno di Axiom Verge 2, il sequel che spinge i limiti del genere del gioco di fantascienza amato dai fan (anch’esso incluso in questo pacchetto!). Vivi il genere nella sua incarnazione più sovversiva con Cookie Cutter, pieno di umorismo nero, combattimenti brutali e alcune delle migliori opere d’arte disegnate a mano mai viste nel genere.”