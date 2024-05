Jake Solomon e Will Miller fondano Midsummer Studios

Dopo aver lasciato Firaxis, il creative director Jake Solomon e il game director Will Miller hanno fondato Midsummer Studios assieme a Nelsie Birch, responsabile finanziaria della nuova realtà di sviluppo.

Gli autori del reboot di XCOM e Marvel’s Midnight Suns fanno sapere di essere al lavoro su un simulatore di vita che strizza l’occhio a The Sims, con un’enfasi particolare sulla narrazione emergente. “Le storie migliori sono scritte dai giocatori,” ha dichiarato Jake Solomon. “Qui in Midsummer stiamo creando un life sim dedicato alle sfaccettature della vita moderna, dove i giocatori scriveranno storie significative solamente giocando per poi condividerle con il mondo.”

Midsummer Studios ha già assunto personale, tra cui l’executive producer Grant Rodiek, con un passato di quasi due decadi in Maxis dove ha prodotto e diretto vari capitoli ed espansioni della saga di The Sims.