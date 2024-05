Wayfinder diventa un videogioco single player con co-op opzionale

In seguito alla chiusura della divisione di publishing di Digital Extremes e la conseguente separazione tra quest’ultima e Airship Syndicate, ecco che lo studio guidato da Joe Madureira ha annunciato il rilancio di Wayfinder e la trasformazione del gioco da simil-MMO a titolo single player con co-op opzionale.

Wayfinder si aggiornerà il prossimo 31 maggio rimuovendo il requisito della connessione perpetua ai server di gioco. L’update rimuoverà tutte le microtransazioni e fisserà il prezzo del gioco a € 24,99, mentre introdurrà un nuovo personaggio giocabile e un’area di gioco inedita.

Da notare che con la pubblicazione dell’aggiornamento il gioco non tornerà immediatamente in vendita, per quest’ultimo passaggio bisognerà attendere il successivo 11 giugno: solo in quella data Wayfinder tornerà in vendita su PC tramite Steam, mentre durante l’estate avverrà lo stesso su PS5 e Xbox Series X|S. Gli sviluppatori fanno sapere che la versione PS4 del gioco non verrà più supportata, ma gli acquirenti di tale edizione riceveranno l’accesso alla versione PS5 senza costi aggiuntivi.

Per finire, il gioco rimarrà in Accesso Anticipato per qualche altro mese, mentre la versione finale di Wayfinder dovrebbe vedere la luce su tutte le piattaforme nel corso del prossimo autunno.