PO'ed: Definitive Edition è da oggi disponibile

PO’ed: Definitive Edition, sviluppato e pubblicato da Nightdive Studios, è da oggi disponibile su PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La produzione, originariamente pubblicata nel 1995, è tematicamente vicina a opere del calibro di QUAKE e DOOM. A occuparsi della remastered, in tal senso, è lo studio che si è occupato del remake di System Shock e di Star Wars Dark Forces Remaster.

Gli alieni si sono impadroniti della nave in cui si trova il giocatore. I soliti compagni d’armi sono stati spazzati via. Non servirà altro che armarsi di jetpack, lanciarazzi e prepararsi a friggere i nemici che si troveranno lungo il percorso. In PO’ed il giocatore incontrerà 16 dei mostri più cattivi, folli e ripugnanti della galassia.