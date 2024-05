MultiVersus: ecco un nuovo trailer

In arrivo su console e PC in vista del rilancio, MultiVersus verrà infarcito con una nuova modalità. Denominata “Rifts”, la nuova modalità PvE permetterà ai giocatori di di affrontare l’esperienza in solitaria o in compagnia di qualche amico.

Al suo interno, i giocatori affronteranno una serie di campagne con il nome di “Rift”, ben diverse dal PvP cui si è abituati. Basate inoltre sugli stilemi tipici dei personaggi classici delle esperienze di Warner Bros., le esperienze che si vivranno permetteranno ai giocatori di vestire i panni d Batman e Joker, rilanciato peraltro nella nuova stagione di Mortal Kombat 1.