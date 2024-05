Creative Assembly sarebbe al lavoro su un Total War Star Wars

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Tom Henderson sulle colonne di Insider Gaming, Creative Assembly sarebbe al lavoro su ben tre videogiochi strategici, di cui uno pare sia un Total War incentrato sulla licenza di Star Wars.

Stando alle prime informazioni che stanno circolando in questi giorni, il presunto Total War a tema Star Wars dovrebbe essere il secondo dei tre strategici in lavorazione in ordine di pubblicazione, ma non è ancora chiaro tra quanto tempo possa vedere la luce del sole. Ammesso che i rumor si rivelino fondati, naturalmente.

A tal proposito, nonostante la fonte sia attendibile, vi invitiamo in ogni caso a prendere queste informazioni con tutta la prudenza del caso, perlomeno in attesa di eventuali dettagli ufficiali.