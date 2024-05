V Rising: annunciata la data d'uscita su PlayStation 5

Sviluppato e pubblicato da Stunlock Studios, V Rising uscirà su PlayStation 5 (è attualmente in sconto per chi possiede PlayStation Plus) il prossimo 11 giugno 2024. Recensito e giocato dal nostro Brom, l’esperienza è un survival con elementi RPG a visuale isometrica. Il giocatore esplorerà un vasto mondo brulicante di orrori mitici e pericoli, viaggiando attraverso foreste lussureggianti, aperta campagna e caverne oscure per scoprire risorse preziose, incontrando amici e nemici lungo la strada.

Risvegliatosi come un vampiro indebolito dopo secoli di sonno, il giocatore dovrà cacciare il sangue per recuperare le forze, nascondendosi dal sole cocente per sopravvivere e ricostruendo un o castello, per convertire in seguito gli umani in tuoi fedeli servitori in una missione per far crescere il proprio dominio assoluto.