Stellar Blade potrebbe arrivare su PC, in considerazione un sequel

Il successo di Stellar Blade ha superato le più rosee aspettative di Shift Up Corporation, come reso noto direttamente dalla società coreana, tant’è che gli sviluppatori stanno valutando non soltanto la realizzazione di una conversione per PC, ma anche la messa in cantiere di un vero e proprio sequel.

Stando a quanto riportato da Justin Carter su Game Developer, Shift Up non ha fatto sapere quante copie di Stellar Blade sono state vendute, ma lo studio intende sfruttare l’onda lunga del successo con nuovi DLC e crossover con altre proprietà intellettuali.

Nel frattempo, però, la società coreana ha fatto partire i lavori sul suo prossimo progetto: pur essendo ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, lo studio prevede di pubblicare questo nuovo videogioco nel corso del 2027 su PC, console e mobile. Il progetto dal nome in codice Witches dovrebbe basarsi su una proprietà intellettuale originale strizzando l’occhio a uno dei videogiochi precedenti di Shift Up, ossia lo sparatutto con meccaniche gacha Goddess of Victory: NIKKE.