Arrowhead nomina Shams Jorjani nuovo CEO

Arrowhead Game Studios ha un nuovo CEO: si tratta di Shams Jorjani, già manager di Paradox Interactive e presidente del publisher Hooded Horse.

In un’intervista concessa ai taccuini di GamesIndustry, il fondatore ed ex CEO Johan Pilestedt ha fatto sapere che rimarrà nell’organico dello studio svedese, tuttavia rivestirà un ruolo creativo. “Ho pensato al futuro di Arrowhead, ai videogiochi che realizzeremo in futuro e alla gestione dell’organizzazione al di là dei circa 120 sviluppatori che abbiamo attualmente“, ha spiegato Pilestedt. “Mi sono reso conto che gestire un’organizzazione di oltre 100 persone, per quanto grande possa diventare, significa che dovrò scegliere tra il mio amore per la creazione di videogiochi e la gestione dell’azienda. Nel corso dell’ultimo anno, prima del lancio di Helldivers 2, mi sono concentrato maggiormente sull’aspetto commerciale e non sono riuscito a dedicarmi all’aspetto creativo. Questo mi ha fatto capire che dovevo prendere alcune decisioni, sia per il successo dell’azienda che per me stesso.”