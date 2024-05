The First Descendant: un lungo trailer dedicato alla storia

Nexon ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia di The First Descendant, il looter shooter cooperativo in arrivo prossimamente su PC e console.

Il trailer, della durata di quasi otto minuti, presenta il creative director Joo Min-Seok, il lead narrative designer Baek Young-bin e il narrative designer Min Ja-young che illustrano i vari aspetti della narrazione di The First Descendant. Gli sviluppatori affrontano vari aspetti del gioco, dalla narrazione principale ad altri aspetti come gli eponimi Discendenti e il Cuore di Ferro.

The First Descendant verrà pubblicato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S nel corso della prossima estate.