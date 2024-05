C’è voluto un bel po’ di tempo, circa un anno e mezzo dall’annuncio, ma finalmente SNK ha pubblicato l’aggiornamento di Samurai Shodown che introduce il tanto atteso rollback netcode.

L’update è stato pubblicato su PC (sia per la versione Steam che per quella in vendita sull’Epic Games Store) e console PlayStation e Xbox. Niente aggiornamento per la versione Nintendo Switch, ma in questo caso la società giapponese aveva già avvisato per tempo i possessori di tale edizione del picchiaduro.