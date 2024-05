MultiVersus: svelato in un video trailer il gameplay di Jason Voorhees

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di MultiVersus che svela il primo gameplay dell’icona horror Jason Voorhees, dalla serie Venerdì 13, che si unirà al gruppo come personaggio giocabile il 28 maggio al lancio del picchiaduro free-to-play in stile platform. Qua la nostra anteprima di MultiVersus, curata dal nostro Gabriele Barducci.

Nel trailer, Jason domina la competizione come personaggio di classe Tank con una serie di mosse spaventose come le sue armi ascia e machete, un’abilità di teletrasporto per apparire dietro gli avversari e infilarli in un sacco a pelo, la trappola mortale del letto a metà per lanciare i nemici fuori dalla mappa e altro ancora. Il video mostra anche un accenno della variante personaggio “Uber Jason” comparsa nel film Jason X.