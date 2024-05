Warhammer 40,000: Space Marine 2, ecco le modalità multiplayer

In occasione del Warhammer Skulls, il festival dei videogiochi su licenza Games Workshop, Saber Interactive e Focus Entertainment hanno svelato le modalità multiplayer incluse al lancio di Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Oltre alla campagna narrativa, interamente giocabile in cooperativa da tre giocatori, saranno presenti anche il PvP per 12 giocatori divisi in due squadra e una modalità Operazioni cooperativa per tre persone.

Il PvP metterà due squadre da sei giocatori ciascuna l’una contro l’altra in tre modalità di gioco diverse (Annihilation, Seize Ground, e Capture & Control). Per quanto riguarda la modalità co-op PvE, questa permetterà a tre amici di massacrare alieni. Sia nel PvP che nel PvE, gli utenti potranno scegliere tra sei diverse classi di Space Marine, ognuna con abilità specifiche. Inoltre, gli Space Marine saranno personalizzabili in ogni minimo particolare con vari tipi di oggetti estetici.

Ricordiamo che Warhammer 40,000: Space Marine 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 9 settembre.