Until Then ha una nuova data di uscita, su PC e PS5 a giugno

Avrebbe dovuto vedere la luce qualche giorno fa, ma un imprevisto dell’ultimo minuto ha costretto gli sviluppatori di Until Then a rinviarne l’uscita alla fine di giugno.

Polychroma Games ha dunque comunicato che l’avventura narrativa ambientata nelle Filippine sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal prossimo 25 giugno.

Until Then ci metterà nei panni di Mark Borja, un ragazzo impegnato a vivere le gioie e i dolori di un altro anno di scuola superiore. La vita di Mark e dei suoi amici scorre normalmente, tra una lezione di pianoforte, un giorno di scuola e le insicurezze che caratterizzano il periodo dell’adolescenza, finché un incontro fatidico mette in moto una serie di eventi che sconvolge la vita di Mark: le persone scompaiono e i ricordi diventano inaffidabili.