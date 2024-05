Sviluppato e pubblicato da Red Candle Games, Nine Sols è ora disponibile su PC (Steam e GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il titolo è creato dagli autori di Devotion, censurato al tempo della sua uscita. Nine Sols è un platform d’azione 2D ricco di storia e disegnato a mano con combattimenti incentrati sulla deviazione ispirati a Sekiro. Il giocatore intraprenderà un viaggio all’interno del folklore cinese e nipponico, esplorando una terra un tempo dimora di un’antica razza aliena e seguendo la missione di un eroe vendicativo per uccidere i 9 Sol, formidabili sovrani di questo regno abbandonato.

New Kunlun, l’ultimo santuario dei Solariani, è rimasto tranquillo per secoli. All’interno di questo vasto regno, gli antichi dei hanno lasciato ai mortali una terra promessa che è per sempre protetta dai rituali sacri, ma la verità di questo mondo rimane sconosciuta ai più. Tutto cambia quando Yi, un eroe del passato a lungo dimenticato, viene svegliato da un bambino umano.