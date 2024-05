Amazon pubblicherà il primo videogioco di Maverick Games

Fondato sul finire del 2022 da Mike Brown, ex creative director di Forza Horizon, lo studio Maverick Games ha appena firmato un accordo con Amazon Games per la pubblicazione del suo primo videogioco.

La notizia è stata diffusa direttamente dall’etichetta del colosso dell’e-commerce. Viene fatto sapere che lo studio britannico sta sviluppando un videogioco di corse open world che dovrebbe vedere la luce prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

“Nella nostra costante ricerca di team di sviluppo di talento in grado di realizzare titoli avvincenti e apprezzati dai giocatori, Maverick Games si è distinto come uno studio capace di offrire risultati su tutti i fronti“, ha dichiarato Christoph Hartmann, VP di Amazon Games. “Mike e il suo team sono il pacchetto completo: sviluppatori di giochi collaudati che sono maestri nel loro mestiere e non si accontentano dello status quo. La loro visione è fresca e innovativa e non vediamo l’ora di lavorare al loro fianco per portare il loro titolo ai giocatori di tutto il mondo.”

“Abbiamo fondato Maverick Games con una visione chiara: costruire uno studio con al centro gli sviluppatori che favorisse un ambiente di creatività e in cui assumersi dei rischi“, ha dichiarato Mike Brown. “Questo approccio consente al nostro team di produrre il lavoro migliore della loro carriera. In definitiva, questo significa che stiamo creando un videogioco di cui i nostri giocatori si innamoreranno. Quando abbiamo conosciuto il team di Amazon Games, è apparso subito chiaro che avevamo un’etica comune: l’impegno a dare agli sviluppatori lo spazio per innovare davvero, al fine di creare esperienze che i giocatori troveranno davvero speciali. Senza svelare troppo, dirò che il team è in fermento per il nostro videogioco e non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo.”