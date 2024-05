Annunciato Astro Bot, arriverà su PS5 a settembre

Sony e Team Asobi hanno approfittato della cornice dello State of Play per presentare Astro Bot, un nuovo platform tridimensionale in arrivo tra qualche mese su PS5.

Si tratta di un videogioco completo che andrà a espandere e arricchire quanto già visto in Astro’s Playroom, la tech demo gratuita disponibile sin dal lancio di PS5. In questo nuovo gioco, infatti, dovremo esplorare 6 galassie e affrontare oltre 80 livelli alla ricerca dell’equipaggio disperso di Astro.

Durante la sua avventura, Astro potrà utilizzare nuove abilità che offrono stili di gioco unici e sfruttano appieno il controller DualSense, il suo feedback aptico e i suoi grilletti adattivi, in modo da poter percepire ogni piccolo passo lungo il percorso. Tra questi Barkster, il bulldog booster che permette di sfrecciare in aria e sfondare nemici, metallo e vetro; i guanti Twin-Frog che offrono pugni a lungo raggio e la possibilità di oscillare; e la spugna gigante che permette di aspirare l’acqua dall’ambiente per crescere enormemente e causare distruzione nei livelli.

Astro Bot uscirà il 6 settembre in esclusiva su PS5.